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03.12.2019 - 22:57 | | AA

Fatih Terim'den Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol TakÄ±mÄ±'na ziyaret

Galatasaray'da Fatih Terim, 3 AralÄ±k DÃ¼nya Engelliler GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± tekerlekli sandalye basketbol takÄ±mÄ±nÄ±n antrenmanÄ±na ziyarette bulundu.Â

Fatih Terim'den Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol TakÄ±mÄ±'na ziyaret

Galatasaray Futbol TakÄ±mÄ± Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Fatih Terim, 3 AralÄ±k DÃ¼nya Engelliler GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± tekerlekli sandalye basketbol takÄ±mÄ±nÄ±n antrenmanÄ±na ziyarette bulundu.Â 

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerÃ§ekleÅŸen ziyarette Terim ile baÅŸantrenÃ¶r Sedat Ä°ncesu ve tekerlekli sandalye basketbol takÄ±mÄ± oyuncularÄ± bir araya geldi.

AntrenmanÄ±nÄ± takip eden Fatih Terim, GSTV'ye yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Tekerlekli Sandalye Basketbol TakÄ±mÄ±mÄ±zla hakikaten gurur duyuyoruz, Ã§ok iyi iÅŸler yapÄ±yorlar. DÃ¼nyadaki ve Ã¼lkemizdeki herkesin DÃ¼nya Engelliler GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ kutluyorum. Ben buradaki kimseyi engelli olarak gÃ¶rmÃ¼yorum ya da bir engelleri olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yorum. Ä°nsanÄ±n yeter ki kalbinde ve vicdanÄ±nda bir engel olmasÄ±n, onun haricinde her tÃ¼rlÃ¼ engel aÅŸÄ±lÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

Fatih Terimden Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol TakÄ±mÄ±na ziyaret

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