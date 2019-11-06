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06.11.2019 - 22:34 |

Fatih Terim'den maç önü Falcao sözleri

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Real Madrid maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuştu. Falcao konusuna da değinen Terim, "Hazır İspanya'ya gelmişken çok önemli bir silah olabilirdi tabii ki ama yokluğunu dram haline getirmek de hoş değil" dedi.

Fatih Terim'den maç önü Falcao sözleri

İşte Terim'in açıklamaları:

4. maçımıza çıkıyoruz, artık oyuncularımızın nerede, ne zaman neyi yapmaları gerektiğinin bilincine varmaları gereken, önemli maçlardan bir tanesi.

Real Madrid'le İstanbul'da oynamak da zordu, burada oynamak da kolay değil. Bugün hem cesurca, hem de çok mücadele ederek oynamak gerekiyor. Savaşmamız lazım. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor.

Falcao'nun kalitesi, golcülüğü tartışılmaz. Hazır İspanya'ya gelmişken çok önemli bir silah olabilirdi tabii ki ama yokluğunu dram haline getirmek de hoş değil.

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