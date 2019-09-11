11.09.2019 - 08:58
Fatih Terim'den zor karar: Muslera veya Okan...
Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da Muslera krizi yaşanıyor. Milli Takımdan geç gelecek oyuncu sadece tek idman yapabilecek. Uzun ve yorucu bir yolculuk geçirecek Uruguylı file bekçisi için son karar Fatih Terim'in...
Uruguay'ın, ABD ile oynayacağı hazırlık maçında görev alan olan Muslera, İstanbul'a gece geç saatlerde dönebilecek. Başarılı kaleci, Kasımpaşa maçının Cuma günü oynanacak olması nedeniyle Galatasaray takımı ile karşılaşma öncesi tek bir idman yapabilecek.
Teknik Direktör Fatih Terim'in de Muslera'nın durumuna göre tecrübeli eldiven ile görüştükten sonra kararını verecek. Bu sezon Muslera'nın arkasını güçlendirmek adına Bursaspor'dan Okan Kocuk'u kadrosuna katan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in, genç kaleciye şans verip vermeyeceği şimdilik soru işareti.