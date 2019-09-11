Fatih Terim'den zor karar: Muslera veya Okan...

Uruguay'ın, ABD ile oynayacağı hazırlık maçında görev alan olan Muslera, İstanbul'a gece geç saatlerde dönebilecek. Başarılı kaleci, Kasımpaşa maçının Cuma günü oynanacak olması nedeniyle Galatasaray takımı ile karşılaşma öncesi tek bir idman yapabilecek.

Teknik Direktör Fatih Terim'in de Muslera'nın durumuna göre tecrübeli eldiven ile görüştükten sonra kararını verecek. Bu sezon Muslera'nın arkasını güçlendirmek adına Bursaspor'dan Okan Kocuk'u kadrosuna katan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in, genç kaleciye şans verip vermeyeceği şimdilik soru işareti.