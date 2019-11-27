Fatih Terim'in son keşfi: Işık Kaan Arslan

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle altyapıdan birçok oyuncusunu Club Brugge maçında kadroya alan Galatasaray'da Fatih Terim'in üzerinde durduğu gençlerin başında Işık Kaan Arslan geliyor. 18 yaşındaki genç savunma oyuncusu, Terim'in son keşfi olarak gösteriliyor

GALATASARAY AKADEMİSİ'NDE PARLIYOR

Galatasaray U19 Takımı'nda forma giyen Işık Kaan Arslan, düzenli olarak sağ stoper olarak görev alıyor. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, Beşiktaş U19, Real Madrid U19 ve milli maçlarda yakından takip ettiği ve performansını beğendiği genç savunmacıyı Club Brugge maçı kadrosuna da aldı. Milli takımlarda değişilmez oyunculardan biri olan Işık Kaan, Genç Milli Takımlar Teknik Direktörü Tolunay Kafkas tarafından gelecek vadeden 10 elit stoper arasına da seçildi. Genç futbolcunun hedefi Premier Lig'de forma giymek.

TUZLASPOR MAÇINDA ŞANS VERMEYİ DÜŞÜNÜYOR

2001 doğumlu olan Işık Kaan, Ozan Kabak'ın ardından Fatih Terim'in A Takıma monte etmeyi düşündüğü gençlerin başında geliyor. Güçlü fiziği ve ikili mücadele gücüyle dikkat çeken Işık Kaan Arslan'ın Tuzlaspor ile oynanacak kupa maçında da şans bulması bekleniyor.