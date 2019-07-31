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31.07.2019 - 21:39| İSTANBUL (AA) -

Fatma Şahin'den Nihat Özdemir'e ziyaret

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Fatma Şahin'den Nihat Özdemir'e ziyaret

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette, Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Ahmet Uzer, Abdullah Nejat Koçer, Mehmet Sait Kirazoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ile yönetim kurulu üyesi Ali Düşmez de yer aldı.

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