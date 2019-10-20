Faturayı çocuklara kestiler

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde oynanan Romanya-Norveç maçı ilginç görüntülere sahne oldu. UEFA’nın vermiş olduğu ceza uyarınca ev sahibi ekip bu maçı seyircisiz oynayacaktı. Ancak Rumenler UEFA Disiplin Yönetmeliği’nin 73. maddesi uyarınca, seyircisiz oynanacak karşılaşmalarda 14 yaşından küçük çocukların stada girebilecekleri hükmünden yararlanarak tribünleri doldurdu.

90 dakika boyunca tam destek

Romanya Futbol Federasyonu’nun daveti üzerine 30 bin çocuk, Bükreş Ulusal Stadyumu’nu doldurarak takımlarına destek verdi. Seyircisiz olması gereken maç, dolu tribünler önünde oynanırken, cezası gereği seyirci desteğinden yoksun kalması gereken Romanya bir anda büyük bir desteği arkasına aldı, Norveçliler bu duruma şaşırdı. 30 bin çocuk taraftar, kağıt üstünde ‘seyircisiz’ olan maçta tezahüratlarıyla Romanya Milli Takımı’nı 90 dakika boyunca destekledi.

Çocuk da olsa taraftarlar

Berabere biten maçın skoru, konuk ekip Norveç’i grupta dördüncü sırada bıraktı, EURO 2020 finallerine gitmesini imkansızlaştırdı. Tribünlerdeki çocuk taraftar sayısıyla dünya rekoru kırılırken, konuk ekipten ise uygulamaya tepki yükseldi. Norveçli idareciler ve ülke basını tribünlerde çocukların bulunmasını eleştirdi, Avrupa Futbol Şampiyonası’nın uzağında kalmalarında bu beklenmedik durumun etkisi olduğunu savundu.

Lagerback: Böyle kural olmaz

Norveç teknik direktörü Lars Lagerback, uygulamayı ‘tuhaf’ olarak nitelendirdi. Romanya’ya ırkçılık gerekçesiyle ceza verildiğini ancak sonradan tribünlere çocukların doldurulduğuna dikkat çeken deneyimli teknik adam “Bu yaşımda artık futbolda beni şaşırtacak bir şeyin kalmadığını düşünüyordum. Ancak bu olan bitenler beni şaşırttı. Irkçılık karşıtı bir ceza verip sonra böyle bir karar almak biraz tuhaf. UEFA’nın böyle bir kuralı olması, inanılmaz bir şey” dedi.

‘Cezaysa tribünler boş olmalı’

Norveç Milli Takımı yardımcı antrenörü Joar Hansen yaşananlara tepki gösterdi. Hansen “Eğer bir maçın seyircisiz oynanmasına karar verilmişse o zaman tribünlerin boş olması lazım. Böyle olunca cezalandırılmış olmuyorlar ki! Nasıl bu kadar seyirci tribünde oluyor, anlayamıyorum. Bu, UEFA’nın bir şakası olmalı” diye konuştu.