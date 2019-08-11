Favori Bolasie

Forvet arayışlarında birçok ismi listesinde bulunduran Beşiktaş Yönetimi, İngiliz ekibi Everton’da oynayan Yannick Bolasie ile Palmeiras forması giyen Miguel Borja için girişimlerini sürdürüyor. Sadece forvet değil, her iki kanatta da görev yapabildiği için Bolasie’ye daha sıcak bakan siyah-beyazlılar, Kongolu oyuncuyu kiralamaya çalışıyor.

Everton’un kiralık veya bonservisiyle birlikte elden çıkarmayı düşündüğü Bolasie ise henüz nereye gideceği yönünde karar vermezken, Beşiktaş Yönetimi, Kolombiyalı Borja seçeneğini de elinin altında tutuyor. Borja’yı da kiralık olarak düşünen Beşiktaş’ın, yine Avrupa’da büyük kulüplerde forma şansı az olan bazı genç golcüleri de listesine aldığı bildirildi. Bu arada Beşiktaş’ın yeni transferi Pedro Rebocho, bugün akşam saatlerinde İstanbul’a gelecek.