Favori Sinan plase Babacan

SERDAR SARIDAĞ

Karius’u deneyimli bir file bekçisiyle yedeklemek isteyen siyah-beyazlılar, listenin ilk sırasında bulunan Sinan ve kulübü Royal Antwerp’le görüşmelerini sürdürüyor. Alternatif isim Volkan’la da temas kuran yöneticiler, Başakşehir’de şans bulamayan başarılı kaleciyi bir yıllığına kiralamanın hesaplarını yapıyor.

Transferde kanat forvet ve kaleciye odaklanan Beşiktaş Yönetimi, Loris Karius’un arkasında bekleyecek tecrübeli bir file bekçsini kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlılar bu transferi kasadan fazla para çıkarmadan gerçekleştirmenin yollarını arıyor.

Kaleci listesinin ilk iki sırasına Royal Antwerp’te oynayan Sinan Bolat ile Medipol Başakşehir forması giyen Volkan Babacan’ı yazan yönetim, kaleci sorununu bonservis bedeli ödemeden çözmeyi hedefliyor. Karius’un yokluğunda kaleye geçebilecek tecrübede bir isim düşünen siyah-beyazlılar, kulübüyle bir yıl sözleşmesi kalan 30 yaşındaki Sinan Bolat için girişimlerini sürdürüyor. Milli file bekçisini bedelsiz veya düşük bir bonservis karşılığında renklerine bağlamayı planlayan Beşiktaşlı idareciler, Volkan Babacan ile de bir görüşme yaptı. Volkan’ı kiralamayı düşünen ve tecrübeli eldivenden olumlu sinyal alan siyah-beyazlılar en kısa sürede Medipol Başakşehir ile pazarlık masasına oturacak.

Kaleci transferinin yetişmemesi halinde Sivasspor deplasmanında kaleyi Utku Yuvakuran’a teslim edecek olan Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın deneyimli bir file bekçisi için ısrar ettiği aktarıldı. Yöneticilerle görüş alış verişinde bulunan Avcı’nın, “Karius’un olmadığı dönemlerde bize tecrübeli bir kaleci lazım. Elimizde zaten iki tane değerli genç kaleci var. Onları gelecek adına hazırlayabiliriz ama kısa vadede tecrübeli bir kaleci işimizi çok rahat görür” ifadelerini kullandığı vurgulandı.



Bursasporlu Muhammed Şengezer’i de bir ara listesine alan siyah-beyazlılar, yüksek maliyet nedeniyle bu oyuncu konusunda fazla yol alamadı.