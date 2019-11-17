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17.11.2019 - 08:00 |

Fedakâr kaptan

Emre Belözoğlu, hem Fenerbahçe hem de A Milli Takım için fedakârlıklarını sürdürüyor.

Fedakâr kaptan

Emre Belözoğlu, hem Fenerbahçe hem de A Milli Takım için fedakârlıklarını sürdürüyor. Türkiye’nin EURO 2020’yi garantilemesiyle beraber Şenol Güneş’le konuşup izin alan Emre, Fenerbahçe’ye döndü ve hemen antrenmanlara geçti.
Kaburgasındaki sorunu halen daha süren 39 yaşındaki kaptan, yeniden forma bekliyor. Emre’nin Yeni Malatyaspor’a karşısında rahatlıkla oynayabileceği kaydediliyor.

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