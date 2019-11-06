Federasyon, Son'un kırmızı kartını düzeltti

Emre Topaloğlu - Skorer Dış Haberler

Premier Lig'de geçtiğimiz hafta Everton ile Tottenham arasında oynanan maçta Son ile ikili mücadeleye giren Andre Gomes'in ayak bileği kırılmıştı.

Son, pozisyonda hiçbir müdahalesi olmamasına rağmen kırmızı kart görmüştü.

'Yanlış karar düzeltildi'

Konuyla ilgili federasyon dün akşam bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada;

'Heung-min Son Tottenham'ın gelecek 3 iç saha maçında oynayabilecek. Komisyonumuz tarafından hakemin verdiği bariz yanlış karar düzeltilmiştir.' denildi.