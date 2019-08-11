Federasyon ve kulüplerden Kurban Bayramı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan kutlama mesajında, "Milletçe güzelliklerin birlikte yaşandığı, birlik, beraberlik, sevgi, saygı ve hoşgörünün en güzel örneklerinin sergilendiği, toplumun tüm kesimlerinin birbiriyle kaynaştığı Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Bayramın ülkemize, milletimize, tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, tüm İslam aleminin bayramını kutluyoruz." denildi.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu yayımladığı kulama mesajında, "Karşılıklı sevgi ve saygının anlam kazandığı, insanların birbirleriyle kardeşçe kucaklaştığı bayramlar, bir toplumun bütünleştiği en güzel günlerdir.Tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlarken, aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu bir bayram geçirmelerini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TVF'nin mesajında ise, "Ülkemizin ve tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, aileniz ve sevdiklerinizle beraber sağlıklı, huzurlu, mutlu nice bayramlar dileriz." denildi.

Kulüplerin mesajları

Galatasaray Kulübü tarafından yayımlanan mesajda, "Hoşgörü ve dayanışma duygularının pekiştiği, dini ve milli değerlerimizin en önemli unsurlarından olan paylaşmanın ön plana çıktığı Kurban Bayramı'nın, ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz." ifadeleri paylaşıldı.

Fenerbahçe Kulübünün mesajında da, "Bayramlar, birlik, beraberlik, kardeşlik duygularının güçlendiği; bizi biz yapan değerlerin hatırlandığı en özel günlerdir. Sağlık, sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmek dileği ile ülkemizin ve tüm camiamızın Kurban Bayramı'nı kutluyoruz." paylaşımında bulunuldu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ise mesajında, milli ve dini duyguların öne çıktığı, sevgi ve saygı bağlarının güçlendiği bayramların, toplumun birleştirici özel günleri olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "İnançlarımızın, örf ve adetlerimizin sergilendiği bayramların; ailemiz, dostlarımız ve komşularımız ile olan bağımızı kuvvetlendirmesi, ülkemizin geleceği için son derece önemlidir. Sevdiklerinizle bir arada, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmeniz dileklerimle birlikte tüm camiamızın, taraftarlarımızın ve halkımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum."

Fatih Terim'den Kurban Bayramı mesajı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

İtalya'da Fiorentina ile bu akşam oynayacakları özel maç öncesi basın mensuplarına konuşan Fatih Terim, "Allah hepimize bayram gibi günler yaşatsın inşallah" dedi.

Fatih Terim, Kurban Bayramı mesajında şu ifadeleri kullandı;

"Ülkemizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı kutlu olsun. Allah hepimize bayram gibi günler yaşatsın inşallah. Galatasaraylılara da buradan hayırlı bayramlar diliyorum. İnşallah her günümüz bayram gibi olur. Geçen seneyi alnımızın akıyla 3 kupayı da alarak, kendilerini memnun ettiğimizi görüyorum. Öyle de olduğunu düşünüyorum. Allah daha güzel günler göstersin.

Açıkçası var olan her kupa bizim için önemlidir. Galatasaray'a 1996'da geldim antrenör olarak. O günden beri de söylüyorum; mevcut ne varsa Galatasaray onların talibi değil, sahibi olmak ister. Talip olmak başka bir şey, sahip olmak başka bir şey. Dolayısıyla hem talip olalım, hem de sahip olalım."