DÃ¼nya 3 numarasÄ± Ä°sviÃ§reli tenisÃ§i Roger Federer, gelecek yÄ±l Fransa AÃ§Ä±k'a katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â

ABD basÄ±nÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulunan Federer, ileri yaÅŸÄ± nedeniyle 2016 ile 2018 sezonlarÄ± arasÄ±nda yer almamayÄ± tercih ettiÄŸi sezonun ikinci grand slam tenis turnuvasÄ± Fransa AÃ§Ä±k hakkÄ±nda konuÅŸtu.Â

Bu yÄ±l katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Fransa AÃ§Ä±k'ta yarÄ± finalde ezeli rakibi Ä°spanyol Rafael Nadal'a elenen 38 yaÅŸÄ±ndaki Federer, "Gelecek yÄ±l dÃ¼zenlenecek Fransa AÃ§Ä±k'ta yine mÃ¼cadele edeceÄŸim. Ama Ã¶ncesinde bir sÃ¼re ara vereceÄŸim. Ailemle zaman geÃ§irmeye ve tatil yapmaya da ihtiyacÄ±m olacak." ifadelerini kullandÄ±.Â

Bu sezon olduÄŸu gibi gelecek yÄ±l da bÃ¼tÃ¼n grand slam turnuvalarÄ±nda yer alacak Federer, hafta baÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ±'na da katÄ±lmayÄ± hedeflediÄŸini belirtmiÅŸti.

Â Federer'in kariyerinde iki olimpiyat madalyasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra 20 grand slam ÅŸampiyonluÄŸu bulunuyor.