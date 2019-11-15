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15.11.2019 - 01:56 | | AA

Federer, Djokovic'i eledi!

ATP Finalleri'nde Roger Federer, Novak Djokovic'i 2-0 yenerek yarÄ± finale yÃ¼kseldi.Â

Federer, Djokovic'i eledi!

Profesyonel TenisÃ§iler BirliÄŸi (ATP) Finalleri'nin 5. gÃ¼nÃ¼nde Roger Federer, Novak Djokovic'i 2-0 yenerek yarÄ± finale yÃ¼kseldi.Â 

Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da dÃ¼zenlenen turnuvadaki Bjorn Borg Grubu maÃ§Ä±nda, 2 numaralÄ± seribaÅŸÄ± SÄ±rbistanlÄ± Djokovic ile 3 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Ä°sviÃ§reli Federer karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

Â 38 yaÅŸÄ±ndaki Federer, 1 saat 13 dakika sÃ¼ren mÃ¼cadelenin ardÄ±ndan Djokovic'i 6-4 ve 6-3'lÃ¼k setlerle 2-0 maÄŸlup ederek yarÄ± finale Ã§Ä±ktÄ±.Â 

Turnuvada daha Ã¶nce 5 kez ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸan Djokovic'in erken turda elenmesinin ardÄ±ndan Ä°spanyol Rafael Nadal'Ä±n seneyi zirvede tamamlamasÄ± garantilendi.

TurnuvanÄ±n 6. gÃ¼nÃ¼nde Andre Agassi Grubu'nda Nadal-Stefanos Tsitsipas ve Daniil Medvedev-Alexander Zverev maÃ§larÄ± oynanacak.

Okay YokuÅŸlu'nun maç sonu açÄ±klamasÄ±
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