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11.11.2019 - 11:14 |

Federer ilk günde elendi

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin ilk gününde Dominic Thiem, Roger Federer'i 2-0 yendi.

Federer ilk günde elendi

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki Bjorn Borg Grubu maçında, 3 numaralı seribaşı Roger Federer ile 5 numaralı seribaşı Dominic Thiem karşılaştı.

Avusturyalı Thiem, 6 şampiyonluğu bulunan İsviçreli Federer'i 1 saat 40 dakika sonunda 2-0 (7-5, 7-5) mağlup etti.

Turnuvanın 2. gününde Daniil Medvedev-Stefanos Tsitsipas ve Rafael Nadal-Alexander Zverev maçları oynanacak.

 

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