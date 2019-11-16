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16.11.2019 - 21:33 | | AA

Federer yarÄ± finalde elendi!

Profesyonel TenisÃ§iler BirliÄŸi (ATP) Finalleri'nde Stefanos Tsitsipas, Roger Federer'i 2-0 yenerek finale yÃ¼kseldi.Â

Federer yarÄ± finalde elendi!

Profesyonel TenisÃ§iler BirliÄŸi (ATP) Finalleri'nin 7. gÃ¼nÃ¼nde Stefanos Tsitsipas, Roger Federer'i 2-0 yenerek finale yÃ¼kseldi.Â 

Ä°ngiltere'nin baÅŸkenti Londra'da dÃ¼zenlenen turnuvanÄ±n ilk yarÄ± final maÃ§Ä±nda, 3 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Ä°sviÃ§reli Federer ile 6 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Yunan Tsitsipas karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

Tsitsipas, turnuvada 6 ÅŸampiyonluÄŸa ulaÅŸan tek tenisÃ§i konumundaki Federer'i 1 saat 36 dakika sÃ¼ren mÃ¼cadelenin ardÄ±ndan 6-3 ve 6-4'lÃ¼k setlerle 2-0 maÄŸlup ederek adÄ±nÄ± finale yazdÄ±rdÄ±.Â 

BÃ¶ylece, dÃ¼nya sÄ±ralamasÄ±nda zirvenin ilk Ã¼Ã§Ã¼nde yer alan turnuvanÄ±n favorileri Rafael Nadal, Novak Djokovic ve Federer, ÅŸampiyonaya veda etti.Â 

DiÄŸer yarÄ± final mÃ¼cadelesinde, Alman Alexander Zverev ile AvusturyalÄ± Dominic Thiem karÅŸÄ±laÅŸacak.

Federer yarÄ± finalde elendi

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