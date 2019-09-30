Feghouli kulübeye

Fenerbahçe maçında kötü oynayan ve oyundan çıkarılırken de bu karara tepki gösteren Feghouli’ye kulübe yolu gözüktü.



Sezon başından bu yana istenen performansı sergileyemeyen Cezayirli futbolcunun bir süre kulübeye çekilmesinin planlandığı öğrenildi. Fiziksel olarak iyi durumda olmayan ve geçen sezonki görüntüsünü mumla aratan yıldız futbolcunun kenara gelmesiyle beraber nasıl bir kurgu olacağı ve yerine kimin tercih edileceği ise merak ediliyor.



Teknik direktör Fatih Terim’in, özellikle antrenman performansından memnun olduğu Rumen forvet Andone’nin de içinde olacağı bir plan uygulayabileceği öğrenildi. Ancak Terim’in, Paris Saint Germain karşılaşması yerine ligde bu tarz denemeler yapabileceği belirtildi.

Dinlenme sırası Ryan Babel’de

Galatasaray’da dinlenme sırası Ryan Babel’e geldi. Fenerbahçe maçındaki performansı eleştiri konusu olan Hollandalı futbolcunun, yorgun olması nedeniyle Paris Saint Germain ile yapılacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından Gençlerbirliği maçında dinlendirilmesinin planlandığı öğrenildi. Böylece Cim-Bom’da Malatya’da olduğu gibi Ankara’da rotasyon olacak. Diğer taraftan Hollandalı futbolcuya topla çok oynamaması gerektiği anlatıldı.