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HaberlerGalatasarayFeghouli'den iddialara yanıt...
07.09.2019 - 16:59

Feghouli'den iddialara yanıt...

Galatasaray'ın yıldızı Sofiane Feghouli hakkında çıkan iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Galatasaray'ın Cezayirli oyuncusu Feghouli basında çıkan 'maaşına 500 bin euro zam istediği' şeklindeki haberin ardından açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı oyuncu Instagram hesabından, "Hakkımda çıkan 'Maaşıma 500 bin euro zam istedi' haberleri, tamamen yalan olup, beni ve takımımızı yıpratmaya çalışanların yaptığı haberlerdir. Ama şunu iyi bilin ki bizi yıpratmıyor daha da güçlendiriyorsunuz" paylaşımını yaptı.

Feghouliden iddialara yanıt...

Feghouliden iddialara yanıt...

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