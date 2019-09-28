Felipe Melo'dan Emre Belözoğlu paylaşımı

Süper Lig'in 6. haftasında bugünTürk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray-Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanacak.

Kazandığı kupalar ve gösterdiği performansla hem Galatasaray tarihine geçen hem de taraftarların kalbinde yuva kuran Felipe Melo, dev derbi öncesi sosyal medya hesabından Fenerbahçelileri kızdıracak bir paylaşımda bulundu.

2014 yılında oynanan bir derbide Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart görmesi sonrasında yaptığı hareketi paylaşan Melo, altına "Herkes Yerini ve Rütbesini Bilsin #enbuyukcimbom #feneraglama " notunu düştü.