Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçeFelipe Melo'dan Emre Belözoğlu paylaşımı
28.09.2019 - 13:32 |

Felipe Melo'dan Emre Belözoğlu paylaşımı

Galatasaray'a 2011-2012 sezonunda transfer olan ve 4 yıl boyunca sarı-kırmızılı formayı terleten Felipe Melo, Fenerbahçe derbisi öncesinde sosyal medyada yine olay bir paylaşıma imza attı.

Süper Lig'in 6. haftasında bugünTürk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray-Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanacak.

Kazandığı kupalar ve gösterdiği performansla hem Galatasaray tarihine geçen hem de taraftarların kalbinde yuva kuran Felipe Melo, dev derbi öncesi sosyal medya hesabından Fenerbahçelileri kızdıracak bir paylaşımda bulundu.

2014 yılında oynanan bir derbide Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart görmesi sonrasında yaptığı hareketi paylaşan Melo, altına "Herkes Yerini ve Rütbesini Bilsin #enbuyukcimbom #feneraglama " notunu düştü.

Felipe Melodan Emre Belözoğlu paylaşımı

Senad Ok: 'Altay hatalardan dersini almıştır'
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Akhisarspor zorlu deplasmanda

Akhisarspor zorlu deplasmanda

Göztepe'de koltuk tasarımını taraftar seçti

Göztepe'de koltuk tasarımını taraftar seçti

Suat Tekelioğlu vefat etti

Suat Tekelioğlu vefat etti

Altınordu'dan Trabzonspor'a "usulsüz transfer" açıklaması

Altınordu'dan Trabzonspor'a "usulsüz transfer" açıklaması

Sıradaki Haber