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14.10.2019 - 09:34 |

Felix Brych ile 1 beraberlik, 3 mağlubiyet!

Fransa-Türkiye maçında düdük çalacak olan Felix Brych, daha önce Milli Takım'ın 3, kulüp takımlarımızın ise 4 maçını yönetti. Milliler, 1 mağlubiyet, 2 beraberlik alırken, kulüp takımlarımız 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Felix Brych ile 1 beraberlik, 3 mağlubiyet!

Fransa ile deplasmanda oynayacağımız karşılaşmanın hakemi Felix Brych, daha önce Türkiye’nin 3, kulüp takımlarımızın ise 4 maçını yönetti. Ay-Yıldızlılar, bu hakemle 2011’de sahasında Hırvatistan’a 3-0 yenilirken, 2012’de Danimarka ile sahasında, 2015’te de Hollanda ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Kulüp takımlarında ise 4 mücadelede 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Yönettiği hiçbir maçı kazanamadığımız Alman hakemin yardımcılıklarını ise Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Marco Fritz de dördüncü hakemlik görevini üstlenecek.

 

 

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