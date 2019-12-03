Fener Ol fırsatları

Sarı-lacivertli kulübün ekonomik anlamda destek bulabilmesi amacıyla başlatılan Fener Ol projesinde yeni çalışmalar devam ediyor. Kulübün resmi sitesinden yapılan duyuruda yeni bir çalışma taraftarlara anılatıldı.

Fener Ol kampanyasına katılıp özel gün sertifikalarının kazanılma şansı öne çıkıyor. Açıklamada şöyle belirtildi: “Doğum günü, evlilik yıl dönümü, doğum gibi özel günlerinizde, kendiniz ya da sevdikleriniz adına ‘Fener Ol’arak adınıza ya da sevdikleriniz adına düzenlenecek özel gün sertifikalarıyla bu şanlı tarihteki yerinizi alabilecek, bu kıymetli günleri Fenerbahçemiz ile daha da anlamlı hale getirebilecek ve Fenerbahçe’nin bağımsızlığını sürdürme hikayesini hep birlikte yazmamıza destek olacaksınız.”