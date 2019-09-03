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HaberlerFenerbahçeFener sınıfı geçti
03.09.2019 - 08:00

Fener sınıfı geçti

Fenerbahçe, Trabzonspor maçında iki puan kaybetse de oynadığı oyun ile beğeni topladı.

Fener sınıfı geçti

Sarı-lacivertli ekip evindeki Trabzonspor maçında iki puan kaybetse de oynadığı oyun ile beğeni topladı.

Teknik Direktör Ersun Yanal da oyuncularını maç sonu kutladı. Taktiksel açıdan istediklerinin büyük bölümünün sahaya yansıdığını belirten deneyimli çalıştırıcı bu şekilde gelişerek devam etmek zorunda olduklarını ifade etti.

Sarı-lacivertliler milli takım arasının ardından Hasan Ali Kaldırım dışında tek eksikle çalışmalara başlayacak. Isla ve Moses sakatlıkları devam eden isimler. Bu oyuncuların milli arada iyileşip ilk maça yetişmesi planlanıyor. Yeni transfer Gustavo’nun da katılımıyla Yanal kafasındaki takımı daha rahat ortaya çıkaracak.

Valbuena ve Slimani coştu
Sezon başında Fenerbahçe’den ayrılan iki yıldız; Mathieu Valbuena ve Islam Slimani adeta coştu. Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli takımda hayal kırıklığı yaratan Slimani, transfer olduğu Monaco’da 2 lig maçında 3 gol atarak parladı.
Sözleşmesi biten ve ayrılan Valbuena da Olympiakos’ta lig ve Avrupa’da yıldızlaştı.
Fransız oyuncu, 7 maçta 2 gol 5 asistle oynadı. Özellikle Olympiakos’un Şampiyonlar Ligi’ne katılmasında büyük pay sahibi olan Valbuena, Yunanistan Süper Lig’de de ilk golünü kaydetti.

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