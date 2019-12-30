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30.12.2019 - 11:22 | | AA

Fenerbahçe, 2019'da 21 galibiyet aldı

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2019 yılında  sahaya çıktığı 41 resmi maçta 21 galibiyet alabildi.

Fenerbahçe, 2019'da 21 galibiyet aldı

Sarı-lacivertliler bu yıl Süper Lig'de 34, UEFA Avrupa Ligi'nde 2,  Ziraat Türkiye Kupası'nda da 5 maç oynadı

Fenerbahçe, oynadığı resmi maçlarda 21 galibiyetin yanı sıra 10'ar  beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, 2019 yılında çıktığı resmi maçlarda yüzde 51'lik galibiyet  yüzdesi elde etti.

Son 5 yılın en az maçı 2019'da

Fenerbahçe, son 5 yılın en az maça çıktığı senesini 2019'da yaşadı.

Sarı-lacivertliler, 2015'te 56, 2016'da 61, 2017'de 51, 2018'de ise 50  maça çıkmıştı. Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda Avrupa kupalarında oynama hakkı  elde edemediği için resmi maç sayısı düştü ve 4 sene sonra 50 maçın altında  kaldı.

2019 yılı resmi maç tablosu

Fenerbahçe'nin 2019 yılında çıktığı resmi maçlarda aldığı sonuçların  tablosu şöyle:

Kupaya hasret

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2015, 2016, 2017 ve 2018'de olduğu gibi 2019  yılını da kupasız tamamladı.

Son beş yıldır kulübün müzesine kupa getiremeyen sarı-lacivertli  takım, son başarısını 25 Ağustos 2014'te yaşadı. TFF Süper Kupa'da Galatasaray'ı  penaltılarla geçen İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, beş yılı aşkın süredir  kupa sevinci yaşayamadı.

Süper Lig'de son beş sezonda 3 ikincilik, 1 üçüncülük ve 1 altıncılık  yaşayan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2015 ve 2017'de yarı finalde  elendi, 2016, 2018'de finalde, 2019'da ise son 16 turunda kaybetti.

Bütün maçlar Ersun Yanal'la

Fenerbahçe, 2019 yılını tek teknik adamla geçirdi.

Sarı-lacivertlilerin, geride kalacak yılda bütün maçlarında takımın  başında Ersun Yanal vardı.

Fenerbahçe, 2018 yılında 4 farklı teknik adamla çalışmıştı.

 

 

  

 
    Skorer Mutfak | 30 Aralık 2019
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