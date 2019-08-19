Fenerbahçe açıkladı: Alper Potuk ücretinde indirim yaptı

Fenerbahçe, Alper Potuk'un 2022'ye kadar olan sözleşmesinin, futbolcunun kendi talebi üzerine ücretinde yüzde 40 oranında indirim yapılarak düzenlendiğini bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, Alper Potuk'a fedakârlığı nedeniyle teşekkür edildi.

Sarı-Lacivertlilerin 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Alper Potuk'un sözleşmesinde düzenlemeye gidildi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımızdan Alper Potuk'un 31 Mayıs 2022'e kadar kulübümüzle olan mevcut sözleşmesi, kendi talebi üzerine ücretinde yüzde 40 oranında bir indirim yapılarak düzenlenmiştir. Sözleşmesinin süresi aynı kalmak koşulu ile ücretinde kendi isteği ile yüzde 40'a varan ciddi bir oranda fedakârlık yapan oyuncumuz Alper Potuk'a, kulübümüze olan bu bağlılığı ve özverisi için teşekkür ediyoruz" denildi.

Başkan Ali Koç da özverisi nedeniyle tecrübeli futbolcuya teşekkür etti. Başkan Koç, sözleşme yenilenmesinin ardından şu açıklamayı yaptı:

"Alper Potuk, Fenerbahçe ailesine olan bağlığını bu büyük fedakârlıkla gösterdi. Bir oyuncunun sözleşme süresi aynı kalarak, daha önce yapılmış olan sözleşmesinde yüzde 40 oranında bir indirimi kendi isteğiyle gerçekleştirmesi futbol dünyasında eşine az rastlanır bir olay. Fenerbahçe ailesine kalpten bağlılığını gösteren Alper'e, bu örnek davranışı için tüm camiamız adına teşekkürlerimi iletiyorum. Umuyorum camiamızdan alacağı destekle futbol potansiyelini en iyi şekilde kullanarak bu sezonki şampiyonluk yolculuğumuza da önemli katkılarda bulunur."

Sportif direktör Damien Comolli ise konuyla ilgili "Bugüne kadar çalıştığım kulüpler ve oyuncular arasında böyle bir duruma ilk defa rastlıyorum. Bir oyuncu, daha 3 yıllık garanti sözleşmesi varken tüm alacaklarından yüzde 40 oranında vazgeçerek indirime gitmek istediğini yönetime iletiyor. Umuyorum bu sezon ortaya koyacağı saha içi performansı ile de şampiyonluk hedefimizin önemli bir parçası olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.