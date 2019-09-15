Fenerbahçe, Alanya’ya geldi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda yarın oynayacağı Alanyaspor maçı için Alanya'ya ulaştı. İstanbul'dan saat 13.15 itibariyle hareket eden sarı-lacivertliler, Gazipaşa Alanya Havalimanı'na iniş yaptı.

Fenerbahçe kafilesini bir grup sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı. Taraftarlar futbolculara yoğun ilgi gösterirken, hatıra fotoğrafı da çekildiler.

Kafile daha sonra havalimanından otobüsle ayrılarak Alanya’da kalacakları otele geçti.