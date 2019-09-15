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15.09.2019 - 16:04 | | ANTALYA (İHA)

Fenerbahçe, Alanya’ya geldi

Süper Lig’in 4. haftasında yarın Alanyaspor’a konuk olacak Fenerbahçe Alanya'ya geldi.

Fenerbahçe, Alanya’ya geldi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda yarın oynayacağı Alanyaspor maçı için Alanya'ya ulaştı. İstanbul'dan saat 13.15 itibariyle hareket eden sarı-lacivertliler, Gazipaşa Alanya Havalimanı'na iniş yaptı.

Fenerbahçe kafilesini bir grup sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı. Taraftarlar futbolculara yoğun ilgi gösterirken, hatıra fotoğrafı da çekildiler.

Kafile daha sonra havalimanından otobüsle ayrılarak Alanya’da kalacakları otele geçti.

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