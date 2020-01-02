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02.01.2020 - 16:29 | | İSTANBUL (AA)

Fenerbahçe, Alper Boğuşlu ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarını ayırdı. Alper Boğuşlu'dan boşalan göreve Marco Knoop getirildi

Fenerbahçe, Alper Boğuşlu ile yollarını ayırdı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine çalıştığı süre boyunca verdiği emekler için teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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Açıklamada Alper Boğuşlu'dan boşalan göreve Borussia Dortmund'un genç takımının kaleci antrenörü Marco Knoop'un getirildiği ifade edildi.

Knoop, kariyerinde daha önce Leipzig ve Bochum'da görev yapmıştı.

Fenerbahçe, Alper Boğuşlu ile yollarını ayırdı

 

 

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