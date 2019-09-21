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21.09.2019 - 14:54 |

Fenerbahçe - Ankaragücü (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.

Fenerbahçe - Ankaragücü (CANLI)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. İlk 2 maçını kazanarak lige iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, son 2 müsabakada ise galibiyet elde edemedi. Sarı-lacivertliler, 5. hafta öncesinde topladığı 7 puanla 3. sırada yer alıyor. Ülker Stadı'nda oynanan mücadele saat 20.00'da başladı.

FENERBAHÇE ANKARAGÜCÜ: 1-1

*İlk yarı sona erdi

GOL: 16'  Orgill (Ankaragücü) 20' Zanka (Fenerbahçe)

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Rami, Dirar, Luiz Gustavo, Tolga, Rodrigues, Kruse, Deniz, Muriç

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Cebrail, Pazdan, Kulusic, Pinto, Sedat, Faty, Moke, İlhan, Hector, Orgill

Maçtan notlar

Savunmada değişim

Sarı-lacivertli takımda Ersun Yanal, Ankaragücü maçıda savunmada ciddi değişiklikler yaptı. Son haftalarda sıkıntı yaşayan ve özellikle Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası eleştiri alan Jailson, ilk 11'e yazılmadı.

Yeni transfer Adil Rami ilk kez forma giydi, Zanka ile beraber tandeme geçti. Sağ bekte Ozan Tufan yer aldı.

Dirar da yine sol beke kaydı. Kalede ise Altay Bayındır ile devam edildi. 

Fenerbahçe - Ankaragücü (CANLI)

 

 

 

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