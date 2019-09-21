Fenerbahçe - Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu...
Fenerbahçe - Ankaragücü maçı için heyecan dorukta. Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Peki, Fenerbahçe Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte ilk 11'ler...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. İlk 2 maçını kazanarak lige iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, son 2 müsabakada ise galibiyet elde edemedi. Sarı-lacivertliler, 5. hafta öncesinde topladığı 7 puanla 3. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan oyunculardan Victor Moses ile Mauricio Isla, son yapılan antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Emre Belözoğlu ile Hasan Ali Kaldırım ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Bu oyuncuların MKE Ankaragücü karşısında forma giymesi beklenmiyor.
FENERBAHÇE ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Ülker Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Rami, Dirar, Luiz Gustavo, Tolga, Rodrigues, Kruse, Deniz, Muriç
ANKARAGÜCÜ: Korcan, Cebrail, Pazdan, Kulusic, Pinto, Sedat, Faty, Moke, İlhan, Hector, Orgill
Ozan sol bek
Defans kurgusunu değiştiren Yanal, sağ beke Dirar'ı sol beke ise Ozan Tufan'ı çekti. Stoper ikilisi ise Rami ve Zanka oldu.