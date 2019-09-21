Fenerbahçe - Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. İlk 2 maçını kazanarak lige iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, son 2 müsabakada ise galibiyet elde edemedi. Sarı-lacivertliler, 5. hafta öncesinde topladığı 7 puanla 3. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan oyunculardan Victor Moses ile Mauricio Isla, son yapılan antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Emre Belözoğlu ile Hasan Ali Kaldırım ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Bu oyuncuların MKE Ankaragücü karşısında forma giymesi beklenmiyor.

FENERBAHÇE ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ülker Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Rami, Dirar, Luiz Gustavo, Tolga, Rodrigues, Kruse, Deniz, Muriç

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Cebrail, Pazdan, Kulusic, Pinto, Sedat, Faty, Moke, İlhan, Hector, Orgill

Ozan sol bek

Defans kurgusunu değiştiren Yanal, sağ beke Dirar'ı sol beke ise Ozan Tufan'ı çekti. Stoper ikilisi ise Rami ve Zanka oldu.