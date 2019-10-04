Fenerbahçe - Antalyaspor: 0-1

Süper Lig'in 7. hafta açılış maçında Fenerbahçe evinde Antalyaspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Antalyaspor 1-0 kazandı.

Kadıköy'de tek golü 6. dakikada Ufuk Akyol kaydetti.

Fenerbahçe'nin sahasındaki 15 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Öte yandan Sarı Lacivertli ekip Ersun Yanal döneminde ilk kez bir iç saha mücadelesinden mağlubiyetle ayrıldı. Yanal ile 30 maça çıkan Fenerbahçe, 21 galibiyet, 8 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Bu sonuçla 2. sırada bulunan Fenerbahçe 11 puanda kaldı. Antalyaspor ise 11 puanla 4. sıraya yükseldi.

Stat: Ülker

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kerem Ersoy, Serkan Ok

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Zanka (Dk. 81 Mevlüt Erdinç), Jailson, Dirar, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu (Dk. 61 Deniz Türüç), Ozan Tufan, Kruse, Tolga Ciğerci (Dk. 46 Zajc), Vedat Muric

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk (Dk. 81 Eren Albayrak), Diego, Celustka, Chico, Ufuk Akyol, Amilton (Dk. 70 Doğukan Sinik), Hakan Özmert, Chahechouhe, Gelson Dala (Dk. 46 Mukairu)

Gol: Dk. 6 Ufuk Akyol (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 51 Zanka, Dk. 66 Emre Belözoğlu (Yedek kulübesinde) (Fenerbahçe), Dk. 81 Boffin, Dk. 89 Hakan Özmert (Antalyaspor)

Maçtan dakikalar



6. dakikada Antalyaspor öne geçti. Fenerbahçe yarı sahasının ortasında boşta kalan topu kapan Ufuk Akyol, Jailson'dan kurtulup ceza sahasına girdi. Isla'nın çabasına rağmen şutunu atan Ufuk, fileleri havalandırdı: 0-1.

16. dakikada Nazım Sangare'nin hatalı geri pasını kapan Kruse, ceza sahası içinde kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldı. Kruse'nin sol çaprazdan sert şutunda Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında, Isla'nın ceza sahasına yaptığı ortada top arka direğe sekti. Dirar'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Antalyaspor 1-0 önde tamamladı.

54. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Hakan Özmert'in pasıyla Fenerbahçe ceza sahası içinde topla buluşan Chahechouhe, sağ çaprazda yerden sert bir vuruş yaparken, kaleci Altay köşeye giden topu kornere çeldi.

58. dakikada Antalyaspor ikinci golüne yaklaştı. Mukairu'nun ara pasıyla topla buluşan Hakan Özmert, kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun müsait pozisyondaki şutunda, Altay köşeye giden meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

59. dakikada konuk ekip sol kanattan korneri paslaşarak kullandı. Chahechouhe ceza sahası dışından şutunu atarken, kaleci Altay'dan seken topa altı pas içinde Mukairu ayak koymak istedi. Havalanan topu Altay iki hamlede kontrol etti.

61. dakikada Fenerbahçe çok etkili geldi. Emre Belözoğlu'nun sol kanattan yerden ceza sahası içine gönderdiği topa altıpas önünde Zajc gelişine vururken, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

69. dakikada Isla'nın sağ kanattan yaptığı ortada Deniz Türüç kafa ile topu altıpas önündeki Zajc'a gönderdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda kaleye giden top Vedat Muric'e çarptı. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

90+1. dakikada Zajc yaklaşık 30 metreden kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda çok sert bir şut attarken, kaleci Boffin köşeye giden topu çeldi ve sonrasında tehlikeyi önledi.

Karşılaşmayı Antalyaspor 1-0 galip tamamladı.





MAÇTAN NOTLAR

Ersun Yanal, Antalyaspor maçında geçen haftaki derbi kadrosunu çıkardı. Galatasaray deplasmanında sahaya çıkan 11'in aynısı sahadaydı.

Sağ bek yine Isla olurken, sol bekte de Dirar devam etti. Ozan Tufan ve Tolga Ciğerci de kanatları aldı. Savunma merkezinde Jailson-Zanka ikilisi bozulmazken, orta sahada da Emre Belözoğlu-Gustavo, hücumda da Kruse-Muriç ikilileri devam etti.

4 farklı joker

Kadrodaki sakatlıklar ve formsuzlukların etkisiyle Ersun Yanal'ın Antalyaspor önünde çıkardığı ilk 11'de ilginç bir detay göze çarptı. Fenerbahçe 11'inde 4 farklı bölgede jokerler oynadı. Sağ açıkta esas mevkii orta saha olan Ozan Tufan, sol açıkta esas bölgesi orta saha olan Tolga Ciğerci, sol bekte esas mevkii sağ kanat olan Dirar, stoperde de yine orta saha orjinli olan Jailson görevlendirildi.

Kenarda Serdar Aziz, Sadık ve Rami gibi stoperler, Deniz Türüç gibi kanat oyuncusunun yer alması dikkatlerden kaçmadı.

Muriç'e milli görev

Sarı-lacivertli takımın golcüsü Vedat Muriç, Kosova Milli Takımı'ndan davet aldı. Kosova Teknik Direktörü Bernard Challandes tarafından açıklanan resmi kadroda Muriç'e de yer verildi.

Kosova'nın Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacağı maçlarda Kosovalı yıldız da mücadele edecek.

'Adapte olmam lazım'

Ankaragücü karşılaşmasında gole neden olan hatasından sonra Galatasaray ve Antalyaspor maçlarında yedek kalan Adil Rami, daha alışma evresinde olduğunu söyledi.

Fransız stoper, "Takımla birlikte oldukça güven kazanacağım. Daha fazla adapte olmam lazım. Rekabetçi bir takımdayım. Ayrıca kazanma kültürü olan bir hocamız var. Bu sene iyi şeyler olacağını düşünüyorum. Transfer olmadan önce de Damien Comolli ile tüm bu durumları konuşmuştuk" dedi.

Mevlüt sevinci

Antalyaspor'da Mevlüt Erdinç sevinci yaşandı. Geçtiğimiz sezon Antalyaspor forması giyen Mevlüt'le Kadıköy'de rakip olarak karşılaşan kırmızı-beyazlılar, hasret giderdi.

Antalyasporlu futbolcular tek tek tecrübeli forvetle görüştü. Daha sonra teknik direktör Bülent Korkmaz da Mevlüt'le bir süre sohbet etti. ve başarılar diledi.

Desteğe devam

Fenerbahçe taraftarları, bu sezon ilk 3 maçta olduğu gibi Antalyaspor karşılaşmasında da takımını yalnız bırakmadı. Maçın başlamasına kısa bir süre kala bütün stat doldu. Tamamına yakını dolu olan tribünlerde Fenerbahçe'ye büyük bir ilgi vardı.

Aatif rakip oldu

Sarı-lacivertli takımın eski yıldızlarından Aatif Chahechouhe, bu sefer rakip olarak Kadıköy'e çıktı. Antalyaspor formasıyla maça ilk 11'de başlayan Faslı futbolcu, ilk kez eski takımıyla karşılaştı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında önce Çaykur Rizespor'a gönderilen tecrübeli futbolcu, bu yıl da Antalyaspor'a imza atmıştı.

Aatif, Ersun Yanal başta olmak üzere eski takım arkadaşlarıyla bir araya geldi. Aatif'a taraftarlar da ilgi gösterdi.

Isaac Promise unutulmadı

Karşılaşma öncesi seremoniye çıkılırken Antalyaspor, önceki gün hayatını kaybeden 32 yaşındaki futbolcu Isaac Promise'i unutmadı.

Sahaya İngilizce, "Huzur içinde uyu Isaac" yazılı bir pankartla gelen konuk takım, Kadıköy'de ayakta alkışlandı. Fenerbahçe taraftarları, Isaac Promise'i alkışlarla uğurladı.

Isaac Promise, 2012-2014 yılları arasında Antalyaspor'da oynamıştı.