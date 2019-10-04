Fenerbahçe - Antalyaspor maçı heyecanı misli.com'da

FENERBAHÇE – ANTALYASPOR

Spor Toto Süper Lig’de 7. hafta maçında evinde oynadığı son 15 Süper Lig maçını da kaybetmeyen Fenerbahçe evinde Antalyaspor ile karşılaşırken, her zaman olduğu gibi Canlı Bahis zevkini yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız.

Galatasaray ile oynadığı derbiden golsüz beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, rakibine çok fazla pozisyon üretme şansı vermezken, çok fazla gol üretme şansı da yakalayamadı. Milli maç arası öncesinde Antalyaspor’u konuk eden Fenerbahçe’de Garry Rodrigues ve Victor Moses hala iyileşme sürecinde. Ayrıca ABD’ye özel tabanlık yaptırmak için giden Hasan Ali Kaldırım da yok. Derbide sakatlandıktan sonra oyundan alınan Isla’nın ise ciddi bir durumunun olmadığı açıklandı. Derbi maçında sahaya çıkan ilk on birde bir değişiklik beklenmiyor.

Geçen hafta evinde Yeni Malatyaspor’u 3 golle devirerek, ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretine son veren Antalyaspor’da antrenör Bülent Korkmaz, son maçta net galibiyetin yanı sıra oyuncularının sahada sergilediği performans ve yardımlaşmadan dolayı çok memnun. Geçen sezon ligde rakiplerine maç başına 14,8 şut imkânı veren Antalyaspor, bu sezon ise bu maça kadar rakiplerine maç başına 6,2 şut üretme izni verdi. Konuk ekipte sakatlıkları bulunan Gustavo Blanco ve Charles maç kadrosuna alınmadılar.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Geçen sezon Antalyaspor’un, İstanbul’da oynadığı 5 lig maçı da 2,5 Gol Üstü bitti.

Antalyaspor ligdeki son 12 deplasman maçının sadece birisinde gol yemedi.

Fenerbahçe, Antalyaspor’u ağırladığı son 23 lig maçının sadece 2’sinde puan alamadı.

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