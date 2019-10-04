Fenerbahçe-Antalyaspor maçı muhtemel 11'leri! Maç saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe-Antalyaspor maçının başlamasına artık kısa bir süre kaldı. Süper Lig'de kötü geçen sezonun ardından yeni sezona hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe geride kalan 6 haftada 11 puan topladı. Lider Alanyaspor'un 3 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe bu akşam Ülker Stadyumu'nda Antalyaspor'u konuk edecek.

Süper Lig'de Antalyaspor ile çıktığı son dört maçın üçünde galip gelen Fenerbahçe sadece bir maçtan beraberlikle ayrıldı. Daha önceki üç maçta ise Antalyaspor'un 3 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Peki Fenerbahçe-Antalyaspor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

FENERBAHÇE-ANTALYASPOR MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Antalyaspor maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Fenerbahçe-Antalyaspor maçını izlemek isteyen seyirciler beIN SPORTS 1 HD ekranından bu mücadeleyi takip edebilecek.

FENERBAHÇE-ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Zanka- Jailson, Nabil Dirar, Emre Belözoğlu - Gustavo, Tolga Ciğerci - Max Kruse- Ozan Tufan, Vedat Muriç

Antalyaspor: Boffin, Sangare, Bahadır, Diego, Celustka, Chico, Ufuk Akyol, Amilton, Aatif, Hakan Özmert, Dala