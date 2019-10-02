Fenerbahçe bu hafta Süper Lig'de Antalyaspor'u ağırlıyor. İkinci sırada yer alan Fenerbahçe rakibini yenerek hedefine emin adımlarla ilerlemek istiyor. Antalyaspor ise geçen hafta aldığı galibiyete bir yenisini eklemenin peşinde... Her iki kulübün taraftarının sorduğu soru ise "Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" şeklinde...

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Antalyaspor maçı 4 Ekim Cuma günü saat 20.30'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele beIN SPORT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE SON DURUM

Fenerbahçe, cuma günü Antalyaspor ile oynayacağı 7. hafta maçının hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.

Dünkü antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma oyunu oynayıp, pas çalıştı. Antrenman, taktiksel ve bireysel idmanlarla tamamlandı. Derbide sakatlanan İsla, antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Tedavisi devam eden Rodrigues özel program uygularken Moses ve Hasan Ali Kaldırım idmanda yer almadı.

ANTALYASPOR'DA SON DURUM

Antalyaspor'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde haftalık basın toplantısını gerçekleştirdi. Cuma günü karşılaşacakları Fenerbahçe maçına değinen Korkmaz, rakibin gücüne dikkat çekerek, “Bu hafta şampiyonluklar yaşamış bir takıma karşı oynayacağız. Özellikle kendi evinde 25-30 dakika baskılı oynayan bir takım var. Bu baskıyı bizim de hissedeceğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe aynı oyununu ve baskısını devam ettirecektir. Ancak biz de iyi hazırlanıyoruz. Moral motivasyon olarak da iyi durumdayız” diye konuştu.

"İKİ ÖNEMLİ EKSİK"

Takımda iki önemli eksik olduğunun altını çizen Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, “Geçtiğimiz hafta oynayan ilk 11’imizden iki oyuncumuzun sakatlığı var. Durumları yarın belli olacak. Charles ve Gustavo’nun durumlarına göre önlemimizi alacağız. Savunmamızda ve hücum çıkışlarımızda neler yapabilirizi çalışacağız. Hazır olacağız ve her maçı olduğu gibi bu maçı da kazanmak için oynayacağız. İyi futbol oynayan, iyi mücadele eden, rakipten daha fazla koşan bir takım olmak zorundayız. Bütün Türkiye’nin izleyeceği bir maç olacağı için oyuncuların motivasyona da ihtiyacı olmayacak” ifadelerini kullandı.