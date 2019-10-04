04.10.2019 - 00:29 |
Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'de 7. hafta heyecanı Fenerbahçe Antalyaspor maçıyla başlıyor. Geçtiğimiz hafta ezeli rakibi Galatasaray'la deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, güçlü Akdeniz temsilcisi Antalyaspor ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Peki Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Fenerbahçe Antalyaspor maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de milli ara öncesi son hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor önünde 3 puan arayacak. İşte büyük bir heyecana sahne olması beklenen Fenerbahçe Antalyaspor maçı ile ilgili tüm ayrıntılar...
FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Antalyaspor maçı 4 Ekim Cuma akşamı saat 20:30'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Kruse, Tolga, Muriqi
Antalyaspor: Boffin, Nazım, Bahadır, Diego, Celustka, Ufuk, Charles, Hakan, Chahechouhe, Amilton, Gustavo