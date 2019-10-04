Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Antalyaspor maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de milli ara öncesi son hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor önünde 3 puan arayacak. İşte büyük bir heyecana sahne olması beklenen Fenerbahçe Antalyaspor maçı ile ilgili tüm ayrıntılar...



FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?



Fenerbahçe Antalyaspor maçı 4 Ekim Cuma akşamı saat 20:30'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Kruse, Tolga, Muriqi



Antalyaspor: Boffin, Nazım, Bahadır, Diego, Celustka, Ufuk, Charles, Hakan, Chahechouhe, Amilton, Gustavo



