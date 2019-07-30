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HaberlerFenerbahçeFenerbahçe, Barış Alıcı transferini açıkladı!
30.07.2019 - 14:06

Fenerbahçe, Barış Alıcı transferini açıkladı!

Fenerbahçe, Barış Alıcı'nın 1 yıllığına Çaykur Rizespor'a kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Barış Alıcı transferini açıkladı!

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon başında Altınordu'dan kadrosuna kattığı Barış Alıcı'nın Çaykur Rizespor'a kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Futbolcumuz Barış Alıcı, 1 yıllığına Çaykur Rizespor’a kiralanmıştır. Oyuncumuza bu sezon mücadele edeceği Çaykur Rizespor'da başarılar dileriz."

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