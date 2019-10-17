Fenerbahçe-Baskonia maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Temsilcimiz Fenerbahçe THY Avrupa Ligi 3. hafta maçında bu akşam sahasında İspanyol temsilcisi Baskonia'yı konuk edecek. Geride kalan iki haftada galibiyet elde edemeyen Fenerbahçe Beko taraftarı önünde Baskonia'yı devirip üç puanı hanesine yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Peki Fenerbahçe-Baskonia maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

FENERBAHÇE-BASKONİA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Baskonia maçı bu akşam saat 20:45'ten itibaren beIN SPORTS 3 ekranından naklen yayınlanacak.

"Baskonia maçını kazanabilmek için sert bir basketbol oynamalıyız"

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında bu akşam İspanyol ekibi Baskonia ile yapacakları maçı kazanmak istediklerini belirterek, "Maçı kazanabilmek için her zaman olduğu gibi sert bir basketbol oynamalıyız." dedi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesine müsabaka öncesinde açıklamalarda bulunan Obradovic, sezona iki maçta alınan mağlubiyetlerle başladıklarını ve Baskonia karşısında bu yenilgileri telafi etmek istediklerini kaydetti.

Tecrübeli başantrenör, aylar sonra taraftarlarının önüne çıkacaklarını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"THY Avrupa Ligi'nde yaptığımız kötü başlangıç ve kaybettiğimiz iki maçın ardından, bu mücadelede tekrar öz güvenimizi kazanacak bir oyun oynayabilmeli ve bunun için de nasıl oynamamız gerektiğinin farkına varabilmeliyiz. İhtiyacımız olan, ilk saniyeden son ana dek savaşmak olacak. Karşımızda harika takım yapısına sahip bir rakibimiz olacak. Baskonia, hem savunmada hem de hücumda çok etkili olan bir ekip. Maçı kazanabilmek için her zaman olduğu gibi sert bir basketbol oynamalı ve mücadelenin başından sonuna dek konsantrasyonumuzu koruyabilmeliyiz."

Fenerbahçe Beko'nun Yunan oyuncusu Kostas Sloukas ise karşılaşmanın çok önemli olduğunun altını çizerek, "Bu sezonun iç sahadaki ilk Avrupa Ligi maçına çıkacağız. Aynı zamanda da yeni sezonun taraftarımızın önündeki ilk karşılaşması olacak. Avrupa Ligi'nin ilk iki haftasında çok kötü iki yenilgi aldık ve bunları telafi etmemiz gerekiyor. Taraftarlarımızın da desteğiyle, takım olarak iyi ve sert bir mücadele ortaya koyabilmeyi diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bu akşam oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.