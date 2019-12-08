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08.12.2019 - 15:04 | | İSTANBUL (AA) -

Fenerbahçe Beko: 85 - OGM Ormanspor: 52

ING Basketbol Süper Ligi 11. hafta maçında Fenerbahçe Beko, sahasında OGM Ormanspor'u 85-52 yendi.

Fenerbahçe Beko: 85 - OGM Ormanspor: 52

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, De Colo ve Kalinic'in skorer oyunuyla ilk periyodu 24-11 önde tamamladı.

Sarı-lacivertliler, ikinci çeyrekte Stimac'ın pota altından art arda ürettiği sayılarla skor buldu. Ev sahibi ekip, hücumda üretken olamayan OGM Ormanspor karşısında devre arasına 41-19 üstün girdi.

İkinci yarıda üst üste gelen üç sayılık atışlarla farkı açan Fenerbahçe Beko, üçüncü periyodunu 64-30 önde bitirdiği mücadeleden 33 sayı farkla 85-52 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerde Egehan Arna, 16 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Konuk ekipte Kikanovic, 16 sayıyla takımının en skoreri oldu.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko 9. galibiyetini aldı, OGM Ormanspor ise 7. yenilgisini yaşadı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Duhan Köyiçi, Ali Köseoğlu

Fenerbahçe Beko: Westermann 10, De Colo 11, Berkay Candan 5, Kalinic 11, Ahmet Düverioğlu 4, Melih Mahmutoğlu 2, Egehan Arna 16, Ali Muhammed 5, Lauvergne 5, Stimac 12, Ekrem Sancaklı 2, Efe Ergi Tırpancı 2

OGM Ormanspor: Warren 2, Kloof 6, Cevher Özer 2, Babic, Kikanovic 16, James 2, Dorukhan Engindeniz 12, Caner Ercan 5, Kadir Bayram, Tuna Han Dikmen 3, Mert Alemdar 4, Barış Ömer Erlim

1. Periyot: 24-11

Devre: 41-19

3. Periyot: 64-30

 Fenerbahçe Beko: 85 - OGM Ormanspor: 52

 

 

 

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