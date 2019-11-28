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28.11.2019 - 23:37 | | İSTANBUL (AA)

Fenerbahçe Beko: 89 - Khimki: 76

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında konuk ettiği Rusya temsilcisi Khimki'yi 89-76 yenerek 4. galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko: 89 - Khimki: 76

Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez ilk defa kazanan Fenerbahçe Beko, galibiyet sayısını 4'e yükseltti. Khimki ise üst üste üçüncü, toplamda ise beşinci yenilgisini aldı.

Karşılaşmaya 5-0'lık seriyle başlayan Khimki'ye 3 sayı çizgisinin gerisinden 5'te 5 atarak cevap veren Fenerbahçe Beko, 7. dakikada 21-12'lik üstünlük yakaladı. Tempolu geçen ilk çeyreği Fenerbahçe Beko, 28-24 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Timma'yla üst üste sayılar bulan Khimki, 22. dakikada maça dengeyi getirdi: 30-30. Evans'ı pota altında topla iyi buluşturarak sayılar bulan Khimki, 18. dakikada 42-41 öne geçti. Timma'nın 24 sayı kaydettiği ilk yarıyı Khimki, 49-44 üstün bitirdi.

Üçüncü çeyreğe 8-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 23. dakikada 52-49 öne geçti. Taraftarının desteğini arkasına alarak savunmasını sertleştiren Fenerbahçe Beko, 29. dakikada farkı çift hanelere kadar taşıdı: 63-53. Sarı-lacivertliler, final periyoduna 65-55 önde girdi. İlk yarı potasında 49 sayı gören Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyrekte rakibine sadece 6 sayı imkanı tanıdı.

Final periyoduna Melih Mahmutoğlu'nun 3 sayılık basketleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 36. dakikada 11 sayılık üstünlük kurdu: 81-70. Sarı-lacivertliler, üstünlüğünü korudu ve sahadan 89-76 galip ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Carmelo Paternico (İtalya), Carlos Cortes (İspanya)

Fenerbahçe Beko: Sloukas 19, Melih Mahmutoğlu 19, Datome 20, Williams 12, Ahmet Düverioğlu 10, Tarık Biberovic, Berkay Candan, Ali Muhammed, Lauvergne 7, Stimac 2

Khimki: Jovic 2, Bertans 3, Timma 26, Gill 18, Booker 9, Kramer 2, Zaytsev, Jerebko 10, Evans 6

1. Periyot: 28-24

Devre: 44-49

3. Periyot: 65-55

Beş faulle oyundan çıkanlar: 37.13 Datome (Fenerbahçe Beko), 38.46 Timma (Khimki)

Fenerbahçe Beko: 89 - Khimki: 76

 

 

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