Fenerbahçe Beko: 89 - Khimki: 76
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında konuk ettiği Rusya temsilcisi Khimki'yi 89-76 yenerek 4. galibiyetini aldı.
Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez ilk defa kazanan Fenerbahçe Beko, galibiyet sayısını 4'e yükseltti. Khimki ise üst üste üçüncü, toplamda ise beşinci yenilgisini aldı.
Karşılaşmaya 5-0'lık seriyle başlayan Khimki'ye 3 sayı çizgisinin gerisinden 5'te 5 atarak cevap veren Fenerbahçe Beko, 7. dakikada 21-12'lik üstünlük yakaladı. Tempolu geçen ilk çeyreği Fenerbahçe Beko, 28-24 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte Timma'yla üst üste sayılar bulan Khimki, 22. dakikada maça dengeyi getirdi: 30-30. Evans'ı pota altında topla iyi buluşturarak sayılar bulan Khimki, 18. dakikada 42-41 öne geçti. Timma'nın 24 sayı kaydettiği ilk yarıyı Khimki, 49-44 üstün bitirdi.
Üçüncü çeyreğe 8-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 23. dakikada 52-49 öne geçti. Taraftarının desteğini arkasına alarak savunmasını sertleştiren Fenerbahçe Beko, 29. dakikada farkı çift hanelere kadar taşıdı: 63-53. Sarı-lacivertliler, final periyoduna 65-55 önde girdi. İlk yarı potasında 49 sayı gören Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyrekte rakibine sadece 6 sayı imkanı tanıdı.
Final periyoduna Melih Mahmutoğlu'nun 3 sayılık basketleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 36. dakikada 11 sayılık üstünlük kurdu: 81-70. Sarı-lacivertliler, üstünlüğünü korudu ve sahadan 89-76 galip ayrıldı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Carmelo Paternico (İtalya), Carlos Cortes (İspanya)
Fenerbahçe Beko: Sloukas 19, Melih Mahmutoğlu 19, Datome 20, Williams 12, Ahmet Düverioğlu 10, Tarık Biberovic, Berkay Candan, Ali Muhammed, Lauvergne 7, Stimac 2
Khimki: Jovic 2, Bertans 3, Timma 26, Gill 18, Booker 9, Kramer 2, Zaytsev, Jerebko 10, Evans 6
1. Periyot: 28-24
Devre: 44-49
3. Periyot: 65-55
Beş faulle oyundan çıkanlar: 37.13 Datome (Fenerbahçe Beko), 38.46 Timma (Khimki)