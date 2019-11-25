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25.11.2019 - 08:09 |

Fenerbahçe Beko açıkladı! Kalinic'te kırık...

Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka maçında sakatlanan Nikola Kalinic'in burnunda kırık tespit edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe Beko açıkladı! Kalinic'te kırık...

Açıklama şöyle:

Oyuncumuz Nikola Kalinic’in, 24 Kasım Pazar günü (dün) oynanan Darüşşafaka Tekfen maçının son bölümünde burnuna aldığı darbeyle oluşan sakatlığı sonrasında detaylı kontroller gerçekleştirilmiştir.
 
Yapılan kontroller sonucunda sporcumuzun burnunda kırık tespit edilmiştir. Nikola Kalinic, bugün bir burun operasyonu geçirecek ve devam eden süreçte sporcumuzun tedavisi sağlık ekibimizin kontrolünde sürdürülecektir.
 
Başarılı oyuncumuz Nikola Kalinic’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

 

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