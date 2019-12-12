Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes: 73-81

THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanan Türk derbisini konuk ekip kazandı.

Bu sonuçla lider Anadolu Efes 11. galibiyetine ulaşırken, Fenerbahçe Beko, 8. mağlubiyetini aldı.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede ilk 4 dakika 7-7 beraberlikle geçildi. Anadolu Efes'in pota altında gösterdiği etkili oyuna, De Colo'nun savunma ve hücumdaki performansıyla cevap veren sarı-lacivertliler ilk çeyreği 22-20 önde kapattı.

İkinci çeyrekte de boyalı alanı kullanmaya devam eden Anadolu Efes, 14. dakikayı 28-26 üstünlükle geçti. Rakip takıma tam saha pres uygulayan Fenerbahçe Beko, 15. dakikada üstünlüğü tekrar ele geçirdi: 30-28. İlk yarı 38-38'lik beraberlikle sona erdi.

Larkin'in etkili olduğu 3. çeyreğin ilk 25. dakikasında Anadolu Efes 50-43'lük üstünlük sağladı. Konuk ekip, 27. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 53-43. Lacivert-beyazlı ekip, ilk devrede sayısı bulunmayan Larkin'in 10 sayı bulduğu 3. çeyreği 59-49 önde geçti.

Karşılıklı basketlerle başlayan son çeyrekte konuk ekip farkı 14'e çıkardı: 68-54. Karşılaşmanın 36. dakikasına Anadolu Efes'in 70-56 üstünlüğüyle girildi. Mücadeledeki en farklı skor 36. dakikada Anadolu Efes'in 17 sayı üstünlüğüyle oldu: 73-56. Bitime 1,5 dakika kala Fenerbahçe Beko 11-0'lık seriyle farkı 6'ya indirdi: 67-73. Anadolu Efes son dakikaya 5 sayılık üstünlükle girdi: 76-71. Son bolümde hata yapmayan lacivert-beyazlılar, karşılaşmayı 81-73 kazandı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Sasa Pukl (Slovenya), Mehdi Difallah (Fransa)

Fenerbahçe Beko: Sloukas 12, De Colo 13, Datome 10, Williams 16, Lauvergne 2, Melih Mahmutoğlu 6, Kalinic 10, Ali Muhammed 2, Ahmet Düverioğlu 2, Stimac

Anadolu Efes: Micic 6, Beaubois, Simon 22, Singleton 9, Pleiss 4, Larkin 20, Sertaç Şanlı 15, Anderson 2, Peters 3

1. Periyot: 22-20

Devre: 38-38

3. Periyot: 49-59

İlk maç 1996’da Koraç Kupası’nda

Türk takımları Avrupa’da birbiriyle ilk kez 1995-1996 sezonunda Koraç Kupası’nda karşılaştı. O zamanki adıyla Efes Pilsen (Anadolu Efes), Koraç Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe’yle eşleşti. Rakibini 16 Ocak 1996’da deplasmanda 98-65 yenen lacivert-beyazlılar, ikinci maçı 74-56 kaybetmesine rağmen sayı farklıyla yarı finale yükseldi ve sezon sonu Koraç Kupası’nı müzesine götürdü.

Fenerbahçe’den Anadolu Efes’e büyük üstünlük

Türk takımları arasında Avrupa arenasında en fazla Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko birbirleriyle karşı karşıya gelirken, sarı-lacivertliler rakibine büyük bir üstünlük kurdu. Fenerbahçe, 16. kez Avrupa arenasında rakip olacağı Anadolu Efes’e 15 maçta sadece 4 defa kaybetti ve 11 galibiyet aldı.

Dörtlü Final’de gülen Anadolu Efes oldu

Geçen sezon, iki takım arasında büyük bir çekişme yaşanırken Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’ya üstünlük kurdu. Türkiye liginde rakibini play-off final serisinde 4-3 yenerek şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes, Avrupa’da da Fenerbahçe Beko’yu mağlup etti. Lacivert-beyazlılar, İspanya’nın Vitoria-Gasteiz şehrinde gerçekleşen THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali’nin ilk maçında rakibini 92-73 yenerek finale çıkmıştı.

En fazla Türk derbisine Fenerbahçe çıktı

Avrupa kupalarında en fazla Türk derbisine Fenerbahçe çıktı. Fenerbahçe, 31 kez Türk takımlarıyla Avrupa arenasında mücadele etti. Sarı-lacivertliler bu maçların 22’sini kazanmayı bildi. Fenerbahçe’yi 29 maçla Anadolu Efes takip etti. Lacivert-beyazlılar bu maçlarda 16 galibiyet, 13 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi’nde 39 maç oynandı

Avrupa’nın kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonu Avrupa Ligi’nde 39 kez Türk takımları birbirine rakip oldu. Türk takımları içinde ilk kez FIBA Avrupa Ligi’nde 1997-1998 sezonunda Efes Pilsen ile Türk Telekom karşılaştı. FIBA Avrupa Ligi ve daha sonra ULEB Avrupa Ligi adı altında oynanan organizasyonda; Anadolu Efes, Ülkerspor, Türk Telekom, Fenerbahçe, Galatasaray, Darüşşafaka ve Beşiktaş, Türk derbilerine çıktı.