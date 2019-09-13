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13.09.2019 - 14:33 |

Fenerbahçe Beko Avrupa'nın zirvesinde

Avrupa basketbolunun zirvesinde yer alan Fenerbahçe Beko, en çok takip edilen kulüpler arasında zirveye oynuyor. Sarı-lacivertlileri bir tek Real Madrid geçmiş durumda.

Fenerbahçe Beko Avrupa'nın zirvesinde

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Basketbolda Avrupa’nın en güçlü takımlarından biri olan Fenerbahçe Beko’nun sosyal medyadaki büyük yükselişi sürüyor. Result Sports tarafından yapılan araştırmada, sarı-lacivertli kulübün dijital medyadaki takipçi sayısının 3 milyon 977 bin 214 olması gözlerden kaçmadı.

3 milyon 427 bin 433 takipçili Barcelona’yı geçen Fenerbahçe Beko, sadece 18 milyon 779 bin takipçili Real Madrid’in gerisinde. Burada, Real Madrid’in hem futbol hem de basketbol takımının aynı sosyal medya hesaplarında toplanması büyük etken.

Türkiye’de takipçi sayısında açık ara birinci olan sarı-lacivertliler, son yıllarda Euroleague’de yakaladığı başarıların meyvelerini topluyor.

 

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