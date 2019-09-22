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HaberlerBasketbolFenerbahçe Beko - AX Armani Exchange Milan: 75-79
22.09.2019 - 00:03 | | AA

Fenerbahçe Beko - AX Armani Exchange Milan: 75-79

Pavlos Giannakapoulos Turnuvası'nda Fenerbahçe Beko, AX Armani Exchange Milan'a 79-75 yenildi.

Fenerbahçe Beko - AX Armani Exchange Milan: 75-79

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Pavlos Giannakapoulos Turnuvası'nın ilk maçında İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'a 79-75 yenildi.

Panathinaikos'un ev sahipliğinde Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın ilk maçında sarı-lacivertli takım, AX Armani Exchange Milan karşısında ilk yarıyı 37-34 geride tamamladı. Son bölümü çekişmeli geçen maçı AX Armani Exchange Milan, 79-75 kazandı.

Sarı-lacivertlilerde Kostas Sloukas 13, Derrick Williams ve Ali Muhammed 12'şer sayı kaydetti.

Fenerbahçe Beko, üçüncülük müsabakasında yarın Panathinaikos-Maccabi FOX maçının mağlubuyla karşılaşacak.

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