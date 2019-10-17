Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerTurkish Airlines EuroleagueFenerbahçe Beko - Baskonia canlı bahis heyecanı Misli.com'da
17.10.2019 - 10:28 |

Fenerbahçe Beko - Baskonia canlı bahis heyecanı Misli.com'da

THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko evinde İspanyol ekibi Baskonia ile karşı karşıya geliyor. Maçın detayları ve canlı bahis heyecanı haberimizde...

Fenerbahçe Beko - Baskonia canlı bahis heyecanı Misli.com'da

FENERBAHÇE İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

Euroleague’in 3. Haftasında Fenerbahçe Beko evinde Baskonia ile karşı karşıya geliyor. İddaa’da tek maç olarak açılan kritik mücadeleye ayrıca Misli.com’dan canlı bahis de oynayabileceksiniz.

Yaptığı transferlerle Eurolaeague’de bu sezon da iddialı olacağını gösteren Fenerbahçe ilk iki maçından mağlubiyetle ayrılmıştı. Bu karşılaşmaları deplasmanda oynayan Sarı-lacivertliler evindeki ilk maçta Baskonia’yı devirerek taraftarına galibiyetle merhaba demek istiyor. Ligde ise 3’te 3 ile giden Sarı Kanarya aynı başarıyı bir an önce Euroleague’e de taşımak için parkeye çıkıyor.

Fenerbahçe Beko - Baskonia canlı bahis heyecanı Misli.comda

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

  • Fenerbahçe ile Baskonia’nın yaptığı 9 karşılaşmanın 7’si Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle tamamlandı.
  • Fenerbahçe Euroleague’de bugüne kadar çıktığı 411 karşılaşmanın 231’inde kazanırken 180 maçta mağlup oldu.
  • Fenerbahçe Euroleague’de normal sezonda geçtiğimiz yıl evinde çıktığı tüm maçları kazandı.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Temsilcimizin kritik mücadelesine Misli.com üyelerinden yoğun ilgi var. Misli.com’dan tek maç ve canlı bahis seçenekleriyle oynanabilecek karşılaşmada en çok tercih edilen seçim Fenerbahçe galibiyeti. Maçı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin yarısına yakını Sarı-lacivertlilerin kazanacağını düşünüyor. Bu seçimler ise kendi arasında maç sonucu, handikaplı maç sonucu ve ilk çeyrek sonucu şeklinde ayrılmış durumda.

MİSLİ.COM YORUMCUSU TAMER OYGUÇ NE DİYOR?

Fenerbahçe Beko iki yenilgi ile başladı. Bu maçı kesin kazanmak isteyeceklerdir. Çok konsantre olacaklarını düşünüyorum. Taraftar desteği ile beraber farklı kazanırlar.

Lukas Podolski böyle avladı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dünya Motokros Şampiyonası'nda 2020 takvimi belli oldu

Dünya Motokros Şampiyonası'nda 2020 takvimi belli oldu

İlhan Parlak: Fransa'da kardeşlerimiz o selama durduğunda çok gururlandık

İlhan Parlak: Fransa'da kardeşlerimiz o selama durduğunda çok gururlandık

Anadolu Efes, Valencia deplasmanında...

Anadolu Efes, Valencia deplasmanında...

Galatasaray galibiyet ve moral arıyor

Galatasaray galibiyet ve moral arıyor

Sıradaki Haber