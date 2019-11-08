Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

THY Avrupa Ligi'ndeki iki temsilcimizden biri olan Fenerbahçe Beko bu akşam Alman ekibi Bayern Münih'i konuk edecek. Geride kalan 6 haftada tek galibiyetini Baskonia karşısında sahasında alan temsilcimiz Real Madrid, Kızılyıldız, Milano, Maccabi Fox ve son olarak Zalgiris Kaunas'a kaybetti. Geçtiğimiz sezonları aratan Fenerbahçe, Ülker Etkinlik Salonu'nda oynanacak olan maçı kazanıp yükselişe geçmenin hesaplarını yapıyor. Peki Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

FENERBAHÇE BEKO-BAYERN MÜNİH MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı bu akşam saat 20:45'te Ülker Spor Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Sezona kötü bir başlangıç yapan temsilcimiz Fenerbahçe Beko geride kalan 6 haftada sadece 1 galibiyet alabildi. Fenerbahçe Beko-Bayern Münih maçı bu akşam beIN SPORTS HABER ekranından şifresiz olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i ağırlıyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında bu akşam Almanya temsilcisi Bayern Münih ile sahasında karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, geride kalan 6 haftada bir galibiyet elde edebildi.

Tek galibiyetini İstanbul'da Baskonia karşısında elde eden sarı-lacivertliler, deplasmanda Real Madrid, Kızılyıldız mts, AX Armani Exchange Milan, Maccabi FOX ve son olarak sahasında Zalgiris'e yenildi.

Avrupa'da 516. randevu

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 516. maçına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 515 karşılaşmada 296 galibiyet elde ederken, 219 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 313 maça çıkan Fenerbahçe, 185 galibiyet alırken, 128 kez mağlup oldu.