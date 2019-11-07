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Ãœlker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mÃ¼sabaka saat 20.45'te baÅŸlayacak.Â Avrupa Ligi'nde sezona kÃ¶tÃ¼ baÅŸlayan FenerbahÃ§e Beko, geride kalan 6 haftada bir galibiyet elde edebildi.

Tek galibiyetini Ä°stanbul'da Baskonia karÅŸÄ±sÄ±nda elde eden sarÄ±-lacivertliler, deplasmanda Real Madrid, KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z mts, AX Armani Exchange Milan, Maccabi FOX ve son olarak sahasÄ±nda Zalgiris'e yenildi.

Avrupa'da 516. randevu

FenerbahÃ§e Beko, Avrupa kupalarÄ±ndaki 516. maÃ§Ä±na Ã§Ä±kacak.Â SarÄ±-lacivertli takÄ±m, Avrupa kupalarÄ±nda bugÃ¼ne dek oynadÄ±ÄŸÄ± 515 karÅŸÄ±laÅŸmada 296 galibiyet elde ederken, 219 yenilgi yaÅŸadÄ±.Â Avrupa Ligi'nde ise 313 maÃ§a Ã§Ä±kan FenerbahÃ§e, 185 galibiyet alÄ±rken, 128 kez maÄŸlup oldu.