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14.11.2019 - 09:54 | | Ä°STANBUL (AA)

Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'ya konuk olacak

FenerbahÃ§e Beko Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasÄ±nda yarÄ±n deplasmanda Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile karÅŸÄ±laÅŸacak.Â

Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'ya konuk olacak

CSKA Spor Salonu'nda oynanacak mÃ¼cadele, saat 20.00'de baÅŸlayacak ve beIN Sports 3'ten canlÄ± yayÄ±nlanacak.

Avrupa Ligi'nde sezona son derece kÃ¶tÃ¼ baÅŸlayan FenerbahÃ§e Beko, geride kalan 7 haftada 2 galibiyet elde edebildi. Ä°stanbul'da Baskonia ve Bayern MÃ¼nih'i maÄŸlup eden sarÄ±-lacivertliler, Ãœlker Spor ve Etkinlik Salonu'nda tek maÄŸlubiyetini Zalgiris karÅŸÄ±sÄ±nda yaÅŸadÄ±.

FenerbahÃ§e Beko, deplasmanda Real Madrid, KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z mts, AX Armani Exchange Milan ve Maccabi FOX ile oynadÄ±ÄŸÄ± mÃ¼cadelelerden ise yenilgiyle ayrÄ±ldÄ±.

Avrupa'da 517. randevu

FenerbahÃ§e Beko, Avrupa kupalarÄ±ndaki 517. maÃ§Ä±na CSKA Moskova karÅŸÄ±sÄ±nda Ã§Ä±kacak.Â SarÄ±-lacivertli takÄ±m, Avrupa kupalarÄ±nda bugÃ¼ne dek oynadÄ±ÄŸÄ± 516 karÅŸÄ±laÅŸmada 297 galibiyet elde ederken, 219 yenilgi yaÅŸadÄ±.Â Â 

Avrupa Ligi'nde ise 314 maÃ§a Ã§Ä±kan FenerbahÃ§e, 186 galibiyet alÄ±rken, 128 kez maÄŸlup oldu.

Â Â FenerbahÃ§e Beko, CSKA Moskovaya konuk olacak

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