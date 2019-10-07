Basketbol SÃ¼per Ligi'nin ikinci haftasÄ±nda FenerbahÃ§e Beko, konuk ettiÄŸi Gaziantep Basketbol'u 84-75 yendi.Â

SarÄ±-lacivertli ekip, ligde 2. galibiyetini elde etti. Gaziantep temsilcisi ise ilk yenilgisini yaÅŸadÄ±.Â

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n baÅŸÄ±nda iki ekip de boyalÄ± alandan sayÄ± Ã¼retmekte zorluk Ã§ekerken FenerbahÃ§e Beko, Ã¼Ã§ sayÄ±lÄ±k basketlerle 6. dakikayÄ± 12-8 Ã¼stÃ¼n geÃ§ti. Hagins'le pota altÄ±ndan sayÄ±lar bulan Gaziantep Basketbol karÅŸÄ±sÄ±nda sarÄ±-lacivertli ekip, De Colo'nun iÃ§ ve dÄ±ÅŸ atÄ±ÅŸlardan arka arkaya kaydettiÄŸi basketlerle Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ ve ilk Ã§eyreÄŸi 23-17 Ã¶nde tamamladÄ±.Â

Ä°kinci Ã§eyrekte FenerbahÃ§e Beko'ya kolay sayÄ± ÅŸansÄ± vermeyen Gaziantep Basketbol, Can UÄŸur Ã–ÄŸÃ¼t ve Sanders'in dÄ±ÅŸ atÄ±ÅŸlardan kaydettiÄŸi sayÄ±larla 17. dakikada ilk kez Ã¶ne geÃ§ti: 34-36. Gaziantep temsilcisi, Vasiliauskas'Ä±n Ã§eyreÄŸin son saniyesinde kaydettiÄŸi Ã¼Ã§ sayÄ±lÄ±k basketle, soyunma odasÄ±na 41-39 Ã¼stÃ¼n gitti.Â

Ä°kinci yarÄ±ya hÃ¼cumda kÃ¶tÃ¼ baÅŸlayan FenerbahÃ§e Beko karÅŸÄ±sÄ±nda Can UÄŸur Ã–ÄŸÃ¼t'le arka arkaya sayÄ±lar Ã¼reten Gaziantep Basketbol, 25. dakikada farkÄ± 8 sayÄ±ya Ã§Ä±kardÄ±: 45-53. Rakip yarÄ± sahada pres yaparak Gaziantep Basketbol'a kolay sayÄ± ÅŸansÄ± vermeyen FenerbahÃ§e Beko, De Colo'nun sayÄ±larÄ±yla farkÄ± 1 sayÄ±ya kadar indirse de Gaziantep temsilcisi, son Ã§eyreÄŸe 61-60 Ã¶nde girdi.

Â Son Ã§eyrek karÅŸÄ±lÄ±klÄ± sayÄ±larla baÅŸladÄ±. ÃœstÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼n birÃ§ok kez el deÄŸiÅŸtirdiÄŸi Ã§eyrekte Gaziantep Basketbol, Sanders'in Ã¼Ã§ sayÄ±lÄ±k basketiyle 34. dakikada farkÄ± 3'e taÅŸÄ±dÄ±: 67-70. Ã‡abuk toparlanan FenerbahÃ§e Beko, Ahmet DÃ¼verioÄŸlu'nun pota altÄ±ndan kaydettiÄŸi sayÄ±larla farkÄ± kapattÄ± ve 36. dakikada yeniden Ã¶ne geÃ§ti: 71-70. Son bÃ¶lÃ¼mleri Ã§ekiÅŸmeli geÃ§en karÅŸÄ±laÅŸmada De Colo'nun dÄ±ÅŸ atÄ±ÅŸlardan arka arkaya kaydettiÄŸi sayÄ±larÄ±yla skor Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ koruyan FenerbahÃ§e Beko, sahadan 84-75 galip ayrÄ±ldÄ±.Â

KarÅŸÄ±laÅŸma, FenerbahÃ§e Beko'nun cezasÄ± nedeniyle seyircisiz oynandÄ±. Ã–te yandan mÃ¼sabakayÄ±, FenerbahÃ§e KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkan Vekili Semih Ã–zsoy da takip etti.

Salon: Ãœlker Spor ve EtkinlikÂ

Hakemler: Alper AltuÄŸ KÃ¶selerli, Can Mavisu, Musa KazÄ±m Ã‡etinÂ

FenerbahÃ§e Beko: Sloukas 9, De Colo 21, Datome 9, Kalinic 14, Williams 14, Melih MahmutoÄŸlu 9, Ali Muhammed, Ahmet DÃ¼verioÄŸlu 8, Berkay Candan

Gaziantep Basketbol: Sanders 12, Vasiliauskas 9, Murat GÃ¶ktaÅŸ, Crawford 11, Hagins 20, Can UÄŸur Ã–ÄŸÃ¼t 10, Orhan Haciyeva 3, Ä°smail Cem Ulusoy 2, Metehan Akyel 2, Erol Can Ã‡inko 6Â

1. Periyot: 23-17

Â Devre: 39-41Â

3. Periyot: 60-61