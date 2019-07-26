Fenerbahçe Beko, Melli ayrılığını resmen açıkladı!

F.Bahçe'nin yaptığı açıklama şu şekilde

Fenerbahçe Beko formasını iki sezon boyunca terleten ve bu süreçte takımımızın en önemli parçalarından biri olan Nicolo Melli, kariyerine NBA’in New Orleans Pelicans takımında devam edecektir.



Bugüne dek mücadele ettiğimiz tüm kulvarlarda çubuklu formamıza büyük bir özveriyle hizmet eden ve bugünden itibaren Fenerbahçe ismini NBA’de temsil eden oyuncular arasına katılan Nicolo Melli’ye, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar dileriz.



Fenerbahçe Spor Kulübü