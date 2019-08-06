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HaberlerBasketbolFenerbahçe Beko, Sinan Güler ile yollarını ayırdı...
06.08.2019 - 11:45

Fenerbahçe Beko, Sinan Güler ile yollarını ayırdı...

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, tecrübeli oyuncu Sinan Güler'le yollarını ayırdığını açıkladı...

Fenerbahçe Beko, Sinan Güler ile yollarını ayırdı...

İşte yapılan açıklama:

"Yeni sezon kadro yapılanması çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, Sinan Güler ile karşılıklı olarak anlaşmış ve taraflar arasındaki sözleşmenin üçüncü yıl opsiyonunun kullanılmaması kararı alınmıştır.

Fenerbahçe Beko’ya 2017-2018 sezonunda transfer olan Sinan Güler, formamızı giydiği iki sezon boyunca yeteneği, tecrübesi ve karakteriyle takımımıza önemli katkılar sağlamıştır.

Çubuklu formaya en iyi şekilde hizmet eden Sinan Güler’e, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar diliyoruz."

 

 

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