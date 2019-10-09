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09.10.2019 - 10:04 | | İSTANBUL (AA)

Fenerbahçe Beko, Sırbistan deplasmanında

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 2. haftasında yarın deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko, Sırbistan deplasmanında

Başkent Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak maç TSİ 20.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertli ekip, basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda, sezona deplasmandaki Real Madrid yenilgisiyle başladı.

Kızılyıldız da Fenerbahçe Beko gibi ilk maçta deplasmanda mağlubiyet yaşadı.

Avrupa'da 511. randevu

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 511. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 510 karşılaşmada 295 galibiyet elde ederken, 215 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 308 maça çıkan Fenerbahçe, 184 galibiyet alırken, 124 kez mağlup oldu.

Fenerbahçe ile Kızılyıldız, THY Avrupa Ligi'nde 9. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 8 müsabakada sarı-lacivertlilerin 7-1 üstünlüğü bulunuyor.

 

Skorer Tv Haber Bülteni - 10 Ekim 2019
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