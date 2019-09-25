FenerbahÃ§e Beko, Stimac'a lisans Ã§Ä±kardÄ±

TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonundan edinilen bilgiye gÃ¶re, 32 yaÅŸÄ±ndakiÂ SÄ±rp basketbolcu, sarÄ±-lacivertli kulÃ¼bÃ¼n yeni sezon takÄ±m kadrosunda yer aldÄ±.

Stimac, sakat ve eksik oyuncularÄ±n Ã§okluÄŸu nedeniyle FenerbahÃ§e BekoÂ ile sezon Ã¶ncesi kamp Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na da katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Daha Ã¶nce TÃ¼rkiye'de EskiÅŸehir Basket, Banvit, BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan veÂ Anadolu Efes formalarÄ± giyen 2,11 metre boyundaki Stimac, geride kalan sezonuÂ TÃ¼rk Telekom'da tamamlamÄ±ÅŸtÄ±.Â

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