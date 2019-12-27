27.12.2019 - 20:44 |
Fenerbahçe Beko - Valencia: 98-100
THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, Valencia takımını konuk etti. Maçı uzun süre önde götüren Fenerbahçe Beko son çeyrekte bocaladı. Son saniyede attığı basket ile maçı uzatmaya taşıyan Fenerbahçe Beko, sahadan 100-98 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe Beko üst üste 4. yenilgisini aldı.
THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, İspanyol takımı Valencia takımını konuk etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko 100-98 kaybetti.
1. Periyot sonucu: 24-22
2. Periyot sonucu: 48-40
3. Periyot sonucu: 70-59
4. Periyot sonucu: 84-84
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